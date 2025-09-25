Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Fakta-Fakta Permohonan Cerai Bedu Terhadap Istri

Kamis, 25 September 2025 – 11:11 WIB
Fakta-Fakta Permohonan Cerai Bedu Terhadap Istri - JPNN.COM
Komedian Bedu. Foto: Instagram/beddu17

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Harabdu Tohar alias Bedu tengah jadi perbincangan netizen di media sosial.

Sebab, dia dikabarkan mengajukan permohonan cerai dari istrinya, Irma Kartika Anggreani.

Sejumlah fakta terkait kabar tersebut pun telah diungkapkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Dede Rika Nurhasanah pada Rabu (24/9).

Baca Juga:

Bedu disebut mendaftarkan permohonan cerai talak terhadap Irma di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin, 22 September 2025.

"Kami sudah telusuri di sistem informasi pengadilan, ada terdaftar pihak dengan inisial HT," ungkap Dede Rika.

Menurutnya, Bedu mengajukan permohonan cerai secara daring atau e-court melalui kuasa hukum.

Baca Juga:

"Permohonan cerai talak, berarti dari suami, ya," tambahnya.

Akan tetapi, pihak pengadilan tidak bisa membeberkan alasan Bedu mengajukan permohonan cerai dari istri.

Komedian Harabdu Tohar alias Bedu tengah jadi perbincangan netizen di media sosial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bedu  Bedu gugat cerai  Komedian Bedu  Istri Bedu 
BERITA BEDU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp