Fakta-Fakta Permohonan Cerai Bedu Terhadap Istri

Kamis, 25 September 2025 – 11:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Harabdu Tohar alias Bedu tengah jadi perbincangan netizen di media sosial.

Sebab, dia dikabarkan mengajukan permohonan cerai dari istrinya, Irma Kartika Anggreani.

Sejumlah fakta terkait kabar tersebut pun telah diungkapkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Dede Rika Nurhasanah pada Rabu (24/9).

Baca Juga: Bedu Ajukan Permohonan Cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Bedu disebut mendaftarkan permohonan cerai talak terhadap Irma di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin, 22 September 2025.

"Kami sudah telusuri di sistem informasi pengadilan, ada terdaftar pihak dengan inisial HT," ungkap Dede Rika.

Menurutnya, Bedu mengajukan permohonan cerai secara daring atau e-court melalui kuasa hukum.

Baca Juga: Sidang Cerai Perdana Bedu dan Istri Digelar Pekan Depan

"Permohonan cerai talak, berarti dari suami, ya," tambahnya.

Akan tetapi, pihak pengadilan tidak bisa membeberkan alasan Bedu mengajukan permohonan cerai dari istri.