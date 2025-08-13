Fakta Sebelum Dahlia Poland Mengajukan Gugatan Cerai Akhirnya Terungkap

Rabu, 13 Agustus 2025 – 16:16 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Dahlia Poland, Wayan Vajra Fhany Jaya blak-blakan soal penyebab kliennya memutuskan untuk bercerai.

Dia menyatakan tidak bisa menceritakan secara detail mengenai alasan utama Dahlia Poland mengajukan gugatan cerai.

Namun, dia menjelaskan kliennya sudah tiga kali meminta konsultasi hukum terkait pernikahan dengan Fandy Christian.

Wayan menuturkan pengajuan gugatan cerai Dahlia Poland terkini bukan keputusan mendadak.

Namun, semua hasil dari serangkaian konsultasi panjang yang telah dimulai sejak 2023.

"Mbak Dahlia itu pertama ketemu saya di tahun 2023. Kemudian, Mbak Daahlia konsultasi dengan saya, karena mengatakan ada permasalahan,"kata Wayan melalui konferensi pers via zoom, baru-baru ini.

Setelah konsultasi pertama pada 2023, Dahlia Poland sempat mengajukan gugatan cerai.

Kala itu, Fandy Christian dikabarkan selingkuh dengan perempuan lain, dan Dahlia Poland sempat membeberkannya melalui media sosial.