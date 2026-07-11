Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Fakta Soal Putusan Perceraian Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi

Sabtu, 11 Juli 2026 – 07:07 WIB
Fakta Soal Putusan Perceraian Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi - JPNN.COM
Influencer Wardatina Mawa resmi gugat cerai suami, Insanul Fahmi. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi akhirnya bercerai.

Sidang putusan cerai keduanya sudah digelar di Pengadilan Agama Lubuk Pakam baru-baru ini.

Kuasa hukum Wardatina Mawa, Muhammad Idrus kemudian mengungkap sejumlah fakta terkait putusan sidang tersebut.

Baca Juga:

"Untuk amar putusannya itu yang pertama mengabulkan gugat cerai dari penggugat," ungkap Muhammad Idrus.

Menurutnya, putusan juga menyatakan bahwa Insanul Fahmi wajib memberikan nafkah anak sebesar Rp 3 juta per bulan.

Selain itu, Insanul Fahmi pun harus memberi nafkah iddah dan mutah kepada Wardatina Mawa selaku mantan istri.

Baca Juga:

"Namun ada juga yang sebagian tuntutan dari penggugat itu dikabulkan, untuk nafkah anak Rp 3 juta setiap bulan. Untuk Iddah itu Rp 30 juta. Ada yang terakhir itu namanya kenang-kenangan itu (Mut’ah) sekitar Rp 46.200.000, Itulah yang dikabulkan oleh Majelis Hakim," tegas Muhammad Idrus.

Perihal nafkah anak, pihak Wardatina Mawa awalnya mengajukan senilai Rp 30 juta per bulan.

Pasangan selebritas Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi akhirnya bercerai. Sidang putusan cerai keduanya sudah digelar di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wardatina Mawa  Insanul Fahmi  inara rusli insanul fahmi  Inara Rusli 
BERITA WARDATINA MAWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp