Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Fakta soal Sidang Isbat yang Digelar di Hotel, Begini Penjelasan Menag

Rabu, 18 Februari 2026 – 08:09 WIB
Fakta soal Sidang Isbat yang Digelar di Hotel, Begini Penjelasan Menag - JPNN.COM
Trilogi kerukunan & ekoteologi diluncurkan, Menag Nasaruddin Umar mengajak umat jaga alam. Foto Humas Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Sidang Isbat penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah yang dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta memunculkan polemik.

Sebab, baru pertama kalinya sidang tersebut dilakukan di hotel setelah sebelumnya selalu dilakukan di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjelaskan pemindahan lokasi Sidang Isbat di hotel karena adanya pengerjaan jalan di Jalan MH Thamrin.

Baca Juga:

“Saya mohon maaf ya. Karena, pembangunan jalan raya di depan Jalan Thamrin itu sedang dikerjakan oleh petugas," ujar Nasaruddin Umar dikutip Rabu (18/2).

Nasaruddin mengatakan saat Sidang Isbat Jalan MH Thamrin atau di depan kantor Kemenag selalu menjadi tempat parkir.

“Jadi, engak ada parkir, bahkan sempit. Dikhawatirkan tidak ada tempat parkir,” kata dia.

Baca Juga:

Nasaruddin mengaku jika tidak ada kendala teknis maka Sidang Isbat yang akan datang kembali dilakukan di Kantor Kemenag, Jakarta.

“Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang kembali seperti biasa,” jelasnya.

Muncul polemik gelaran Sidang Isbat penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah yang dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sidang Isbat  Kemenag  Nasaruddin Umar  Hotel Borobudur Jakarta  Hotel Borobudur  Ramadan 
BERITA SIDANG ISBAT LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp