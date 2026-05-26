Family Gathering IKPNI 2026: Menjaga Nilai Kepahlawanan di Zaman Modern

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) kembali menyelenggarakan Family Gathering 2026 sebagai ruang silaturahmi lintas generasi keluarga para Pahlawan Nasional Indonesia.

Kegiatan ini menjadi momentum kebersamaan dan keharmonisan keluarga besar IKPNI sekaligus wadah memperkuat nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, kepedulian sosial, serta semangat gotong royong di tengah tantangan kehidupan bangsa saat ini.

Ketua Umum IKPNI, Prof. Dr. Meutia Farida Hatta Swasono, menegaskan bahwa IKPNI hadir bukan sekadar sebagai organisasi keluarga keturunan pahlawan, melainkan sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan dan semangat perjuangan yang diwariskan para pendiri bangsa.

“Warisan terbesar para pahlawan bukan hanya nama dalam sejarah, tetapi integritas, moralitas, keberanian, pengorbanan, serta kecintaan kepada bangsa dan negara. Nilai-nilai inilah yang harus terus diwariskan kepada generasi muda Indonesia,” ujar Prof. Meutia Hatta.

Ketua Panitia kegiatan, Roy Yamin, menyampaikan acara silaturahmi ini dikemas sebagai ajang temu keluarga dengan tema “Merajut Tali Kasih, Merenda Kenangan Abadi”, yang memiliki makna mempererat silaturahmi serta mengikat kenangan indah yang tidak lekang oleh waktu.

Dalam laporannya, panitia menyampaikan bahwa dari 216 Pahlawan Nasional Indonesia, lebih dari 65 keluarga pahlawan nasional terwakili dalam kegiatan ini, dengan jumlah kehadiran mencapai lebih dari 150 orang.

Kehadiran tersebut menunjukkan tingginya semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kepedulian antar ahli waris pahlawan nasional untuk terus menjaga warisan perjuangan bangsa.

Turut hadir pula tokoh-tokoh keluarga Pahlawan Nasional seperti Halida Hatta, Antarini Malik, Melani Leimena, Ian Santoso Perdanakusuma, Ganang Soedirman, Upik Syahrir, Ria Martadinata, Aisyah Natsir, Seno Utomo Kasman Singodimedjo, Agustanzil Sjachroezah, Ismeth Wibowo, serta keluarga besar IKPNI lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.