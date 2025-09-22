FamilyMart Meluncurkan Aplikasi FamiGo, Bisa Belanja Tanpa Antre

jpnn.com, JAKARTA - FamilyMart Indonesia melakukan inovasi terbaru dengan meluncurkan aplikasi FamiGo kepada para pelanggannya, Senin (22/9).

Aplikasi itu disebut menawarkan layanan praktis karena bisa belanja tanpa antre.

“Aplikasi FamiGO akan menjadi bagian penting dalam meningkatkan pelayanan, serta loyalitas dan kenyamanan dalam berbelanja,” ujar CEO PT Fajar Mitra Indah, Wirry Tjandra dalam siaran persnya, Senin.

Dia menambahkan FamiGO hadir sebagai bentuk komitmen FamilyMart dalam memberikan pengalaman yang terbaik bagi seluruh pelanggan setia FamilyMart.

Menurut dia, aplikasi itu dirancang untuk mempermudah konsumen untuk melakukan pemesanan. Setiap akanan dan minuman yang dipesan melalui gawai secara daring, lalu diambil sesuai dengan waktu yang ditentukan pengguna.

Sesuai dengan jargonnya “Tinggal Klik Langsung Go!”, pengguna dapat mengambil pesanannya tanpa harus menunggu lagi.

Selain itu, dibandingkan dengan aplikasi pendahulunya, FamiGO tampil dengan tampilan antarmuka (interface) yang lebih ramah pengguna, proses pemesanan yang lebih ringkas dan efisien, serta harga produk yang lebih murah dibandingkan pembelian langsung di toko.

Aplikasi itu dilengkapi dengan sejumlah fitur unggulan seperti jajan tanpa antre, harga lebih murah, voucher potongan harga lebih banyak, fitur referral, dan pembayaran mudah dengan cara cashless yaitu menggunakan Gopay, ShopeePay dan QRIS.