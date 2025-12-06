Fan Soroti Kemiripan Jungkook BTS dan Winter aespa, Rumor Hubungan Memanas

Sabtu, 06 Desember 2025 – 18:30 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Spekulasi mengenai kedekatan Jungkook BTS dan Winter aespa mengemuka di komunitas daring setelah foto-foto yang dianggap menunjukkan tanda-tanda hubungan khusus beredar luas di media sosial.

Unggahan para penggemar segera memicu diskusi besar di berbagai platform.

Menurut laporan Chosun Daily, Jumat (5/12), dugaan ini bermula dari kemiripan tato yang dimiliki keduanya.

Baca Juga: Jungkook BTS Minta ARMY Jauhi Rumahnya di Seoul

Winter diketahui memiliki tato tiga wajah anjing di bagian punggung lengan, sementara Jungkook disebut memiliki tato serupa di lokasi yang sama.

Selain kemiripan tato, penggemar juga menyebarkan foto-foto yang menampilkan keduanya menggunakan barang fesyen yang diduga serasi, seperti cincin, topi, hingga gaya seni kuku.

Detail-detail kecil ini makin memperkuat spekulasi hubungan di kalangan warganet.

Nama akun Instagram Jungkook turut menjadi sorotan. Setelah sebelumnya menggunakan nama imjungkook, penyanyi tersebut menggantinya menjadi mnijungkook.

Sejumlah penggemar menilai perubahan itu menyerupai gabungan nama Jungkook dengan nama asli Winter, Minjeong.