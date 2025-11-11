Close Banner Apps JPNN.com
Fanie Balqis & VAIA, Gandeng Wamendag Tampilkan Koleksi ‘Preppy Muse’ di JMFW 2026

Selasa, 11 November 2025 – 07:09 WIB
Brand fashion lokal VAIA kembali hadir di panggung mode nasional melalui koleksi terbarunya bertajuk “Preppy Muse”, yang resmi diperkenalkan dalam ajang JMFW 2026. Foto: dok VAIA

jpnn.com, JAKARTA - Brand fashion lokal VAIA kembali hadir di panggung mode nasional melalui koleksi terbarunya bertajuk “Preppy Muse”, yang resmi diperkenalkan dalam ajang Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2026. 

Koleksi ini menjadi wujud interpretasi VAIA terhadap gaya klasik yang berpadu dengan sentuhan modernitas.

Tak hanya cantik, koleksi itu menghadirkan keanggunan yang timeless sekaligus memancarkan karakter kuat perempuan masa kini.

Founder & Creative Director VAIA Fanie Balqis menuturkan dengan palet warna hangat seperti taupe, beige, cokelat muda, hingga broken white, Preppy Muse menampilkan harmoni antara kelembutan dan ketegasan.

Dia menjabarkan siluet-siluetnya yang clean dan berstruktur berpadu dengan detail lembut khas VAIA, seperti permainan tekstur dan hiasan payet yang dikerjakan dengan presisi oleh tangan-tangan terampil pengrajin lokal.

“Kami ingin menghadirkan style yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga mencerminkan kekuatan dan keanggunan perempuan Indonesia,” ujar Fanie.

Fanie mengatakan Preppy Muse adalah penghormatan untuk setiap perempuan yang berani mengekspresikan dirinya tanpa kehilangan kelembutan dalam karakternya.

Kali nini, kehadiran VAIA di JMFW 2026 makin istimewa dengan kolaborasi bersama sejumlah figur inspiratif yang mewakili semangat perempuan Indonesia modern — di antaranya Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri, Vira Tandia, dan Hada Kusumonegoro.

