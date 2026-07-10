Fanmeeting Win Metawin di Jakarta Siapkan Benefit Keren, Fansign hingga Signed Polaroid

jpnn.com, JAKARTA - Kesempatan bertemu langsung dengan Win Metawin kembali hadir untuk penggemar Indonesia. Namun kesempatan ini tidak datang dua kali.

Thai superstar yang memiliki jutaan penggemar di Asia itu dipastikan menggelar "JUST YOU AND WIN SOLO FANMEETING IN JAKARTA" pada 1 Agustus 2026 di Balai Kartini.

Promotor Positive Plus Puji Adi Anjaya mengatakan fanmeeting tahun ini dibuat lebih eksklusif dengan berbagai benefit yang memberikan kesempatan lebih dekat bersama Win.

"Kami menghadirkan pengalaman premium yang tidak hanya menghadirkan pertunjukan di atas panggung, tetapi juga interaksi langsung dengan Win melalui berbagai fan benefits yang telah disiapkan," ujarnya, Jumat (10/7).

Benefit paling eksklusif tersedia di kategori Diamond. Selain fansign dan private photo 1:1, seluruh pemegang tiket Diamond akan mengikuti group photo 1:6 dan hi-touch bersama Win.

Kategori Platinum dan Gold juga menawarkan kesempatan mengikuti group photo, hi-touch hingga memperoleh pre-signed poster.

Seluruh kategori tiket, termasuk Silver, akan mendapatkan official poster sebagai merchandise resmi acara.

Dengan kuota yang terbatas untuk sesi foto, fansign dan signed polaroid, para penggemar diperkirakan akan berlomba mendapatkan tiket sejak hari pertama penjualan.