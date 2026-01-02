Fantastis, Realisasi Pajak Daerah di Sumsel Tembus Rp 3,97 Triliun

jpnn.com - Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2025 di Sumatera Selatan tembus sebesar Rp 3.927.846.336.223 atau Rp 3,79 triliun.

Berdasarkan catatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan, angka tersebut mencapai 102,46 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 3.833.367.486.607 per tanggal 31 Desember 2025.

Kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan menerangkan bahwa melampauinya target total ini didorong oleh performa signifikan pada beberapa sektor pajak unggulan, terutama Pajak Air Permukaan dan PBB-KB.

"Realisasi pajak daerah secara keseluruhan tahun ini sangat positif dengan capaian di atas 100 persen. Hal ini menunjukkan tren kesadaran wajib pajak yang terus meningkat serta optimalisasi potensi di berbagai sektor," terang Rizwan, Jumat (2/1/2026).

Berdasarkan data rincian, Pajak Air Permukaan (PAP) mencatatkan persentase tertinggi yakni 170,08 persen dengan realisasi Rp 45,13 miliar dari target Rp 26,54 miliar. Disusul oleh PBB-KB yang terealisasi 116,72 persen atau sebesar Rp 1,71 triliun dari target Rp 1,47 triliun.

Sementara itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga berhasil melampaui target dengan raihan Rp 778,88 miliar (100,97 persen).

Namun, beberapa sektor tercatat belum memenuhi target 100 persen, di antaranya BBN-KB yang mencapai 84,14 persen, Pajak Rokok 94,82 persen, serta Pajak Alat Berat di angka 64,58 persen.

"Meskipun secara total target terlampaui, ada beberapa poin seperti pajak alat berat dan opsen pajak MBLB yang masih di bawah target. Ini akan menjadi bahan evaluasi mendalam kami untuk penguatan strategi pemungutan di tahun depan," ungkap Rizwan.