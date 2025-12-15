Fantastis, Total Dana Kelolaan BRI-MI Cetak Rp65 Triliun Per Desember 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) mencatat kenaikan total dana kelolaan (assets under management/AUM) sebesar Rp10 triliun dalam tiga bulan, dari Rp55 triliun pada September 2025 menjadi Rp65 triliun per Desember 2025.

Kenaikan tersebut menandai penguatan kinerja BRI-MI pada penutupan tahun 2025. Kepala Divisi Corporate Secretary dan Communication, Bagus Setyawan menilai capaian tersebut merupakan refleksi dari kepercayaan investor yang terus menguat terhadap BRI-MI.

“Pertumbuhan delta AUM dalam periode yang relatif singkat mencerminkan respons positif investor terhadap strategi pengelolaan dan konsistensi kami dalam menjaga kualitas produk serta tata kelolainvestasi,” ujarnya.

Menurut Bagus, kenaikan dana kelolaan ini juga menjadi sinyal bahwa penguatan fundamental pengelolaan investasi tetap relevan di tengah dinamika pasar.

“BRI-MI akan terus menjaga disiplin investasi serta mengembangkan produk yang selaras dengan kebutuhan investor dan arah pengembangan pasar modal nasional,” tambah Bagus.

Ke depan, BRI-MI akan melanjutkan strategi pertumbuhan melalui penguatan kolaborasi dalam ekosistem pasar modal serta inovasi produk yang berorientasi jangka panjang, guna menjaga keberlanjutan kinerja dana kelolaan.

3 Produk Unggulan BRI-MI Jadi Kontributor Utama

Adapun pertumbuhan dana kelolaan BRI-MI sepanjang September hingga Desember 2025 turut ditopang oleh kinerja sejumlah produk reksa dana pasar uang.