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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Fardhan Rainanda Jaga Asa Indonesia Bawa Pulang Gelar Juara dari BAJC 2026

Sabtu, 04 Juli 2026 – 14:23 WIB
Fardhan Rainanda Jaga Asa Indonesia Bawa Pulang Gelar Juara dari BAJC 2026 - JPNN.COM
Pebulu tangkis Fardhan Rainanda Joe saat berlaga pada ajang Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2026 di Yatsushiro City General Gymnasium, Midorimachi, Sabtu (4/7). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis Fardhan Rainanda Joe membuat kejutan dengan melangkah ke final Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2026.

Tunggal putra kelahiran 30 April 2008 itu melaju seusai mengalahkan wakil China, Luo Yu Jing dengan skor 21-16, 15-21, 23-21 di Yatsushiro City General Gymnasium, Midorimachi, Sabtu (4/7).

Pada laga ini pemain asal Exist Badminton Club tersebut mencoba mengontrol permainan lawan saat poin-poin kritis.

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Dengan pengalaman pada pertemuan sebelumnya akhirnya Joe mampu tenang dan raih kemenangan dalam tempo 1 jam 1 menit.

Tercatat di perjumpaan sebelumnya pada semifinal Asian Youth Games 2025 tercatat Joe kalah dengan skor 21-19, 13-21, 18-21 dari wakil Negeri Tirai Bambu itu.

“Pertandingan hari ini menguras energi karena poinnya juga ketat dan lawan juga tidak mau kalah.”

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“Saya termotivasi karena di pertemuan sebelumnya saya kalah jadi ada motivasi untuk revans lawan dia,” ujar pemain asal Karawang itu.

Dengan kemenangan ini, Fardhan Rainanda Joe akan jumpa wakil China lainnya yakni Hong Tian Yue pada final Kejuaraan Asia Junior 2026.

Pebulu tangkis Fardhan Rainanda Joe membuat kejutan dengan melangkah ke final Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2026.

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TAGS   BAJC 2026  Fardhan Rainanda Joe  Badminton Asia Junior Championships  bulu tangkis  PBSI 
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