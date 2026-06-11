Farhan Bertemu Menteri, Bahas Rencana Pembukaan Bandung Zoo

jpnn.com, BANDUNG - Lembaga konservasi PT. Faunaland ditetapkan sebagai pemenang beauty contest Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo.

Perusahaan swasta tersebut nantinya akan mengoperasikan sepenuhnya Bandung Zoo setelah sebelumnya tutup hampir setengah tahun.

Diketahui, penutupan Bandung Zoo ini sesuai dengan pencabutan izin Lembaga Konservasi (LK) pengelola lama, Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT), oleh Kementerian Kehutanan.

"Bandung Zoo sudah ada pemenangnya, Faunaland. Saat ini sedang pembicaraan selama dua hari untuk poin-poin PKS (Perjanjian Kerja Sama). Nah, setelahnya saya sudah bicara dengan Menteri Kehutanan langsung kemarin, dan kami bersepakat atas keputusan dari panitia lelang," kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan saat ditemui di Bandung, Kamis (11/6).

Setelah tim panitia lelang yang terdiri dari Badan Keuangan dan Aset Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan tenaga ahli dari Kementerian Kehutanan, menetapkan Faunaland sebagai pemenang lelang, tahap berikutnya tinggal melakukan perjanjian kerjasama.

"Berikutnya adalah melakukan kembali nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Kota Bandung dengan pemenang lelang, dalam hal ini PT Faunaland," ucap Farhan.

Dalam perjanjian kerja sama, banyak poin yang akan dibahas salah satunya kewenangan apa saja yang akan diambil alih oleh PT Faunaland sebagai pengelola baru Bandung Zoo.

"Nah, nanti dari kesepakatan itu maka akan bisa ditentukan Pemerintah Kota Bandung akan bertanggung jawab terhadap berbagai macam biaya operasional itu apa saja dan sampai kapan, dan akan diambil alih oleh Faunaland sampai kapan," jelasnya.