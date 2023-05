Farhan Menggila, Timnas Voli Putra Raih Emas SEA Games 2023 Tanpa Kehilangan Satu Set pun

jpnn.com - PHNOM PENH - Indonesia mempertahankan medali emas cabang bola voli putra SEA Games. Hattrick, tiga edisi beruntun.

Pada final SEA Games 2023 Kamboja, di Olympic Complex Indoor Main Hall, Phnom Penh, Senin (8/5) malam, Indonesia membungkam tuan rumah 3-0 (25-21, 25-10, 25-15). Sulit mencari bintang Indonesia pada laga ini, tetapi Farhan Halim cukup mencolok.

Outside hitter yang pada Proliga 2023 membela STIN BIN itu membuat sembilan ace (servis yang langsung menghasilkan poin) dan melancarkan banyak smes yang memberikan angka buat Indonesia.

Pemain lain seperti Fahri Septian, Rivan Nurmulki, Hendra Kurniawan serta dua setter, yakni Dio Zulfikri dan Nizar Zulfikar juga bermain apik.

Permainan timnas voli putra pada final ini menyempurnakan performa mereka sebelumnya di semifinal dan penyisihan grup. Rivan dan kawan-kawan meraih emas voli putra tanpa kehilangan satu set pun, selalu menang 3-0.

Emas kali ini merupakan yang ke-12 dalam sejarah cabor bola voli nomor putra SEA Games (1981, 1987, 1989, 1991, 1993, 1997, 2003, 2007. 2009, 2019, 2021, dan 2023), menjauhi Thailand di peringkat kedua total emas voli putra SEA Games, yakni dengan delapan emas. (adk/jpnn)

Skuad Timnas Bola Voli Putra Indonesia di SEA Games 2023

Henry Ade Novian

Boy Arnez Arabi

Hendra Kurniawan

Muhammad Malizi

Yuda Mardiansyah Putra

Fahri Septian Putratama

Rivan Nurmulki

Hernanda Zulfi

Farhan Halim

Dio Zulfikri

Agil Angga Anggara

Fahreza Rakha Abhinaya

Doni Haryono

Nizar Zulfikar Munawar

Perjalanan Emas SEA Games 2023

Grup A

Indonesia vs Filipina 3-0 (25-18, 25-18, 25-23)

Indonesia vs Singapura 3-0 (29-27, 25-8, 25-10)

Indonesia vs Kamboja 3-0 (25-18, 25-21, 25-16)

Semifinal

Indonesia vs Vietnam 3-0 (30-28, 25-19, 25-18)

Final

Indonesia vs Kamboja 3-0 (25-21, 25-10, 25-15)



Video Terpopuler Hari ini: