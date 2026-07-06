Farhan Respons Pengakuan Erwin Tak Pernah Dilibatkan Bahas Anggaran, Ini Penjelasannya

jpnn.com - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan merespons pernyataan Wakil Wali Kota Erwin yang menyebut tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan program pemerintahan.

Farhan mengatakan dirinya akan segera bertemu dengan Erwin untuk membahas berbagai hal.

Menurut Farhan, tidak ada persoalan dalam hubungan komunikasi antara dirinya dan wakilnya itu.

Baca Juga: Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang Laporkan 2 Orang Ini ke Bareskrim Polri

"Nanti saya akan ngobrol sama Pak Erwin. Komunikasinya, ya, baik-baik saja. Nanti saya akan komunikasi dengan Pak Erwin," kata Farhan di Bandung, Senin (6/7/2026).

Farhan menuturkan bahwa Erwin tetap menjalankan aktivitas sebagai wakil wali kota Bandung.

Dia menyebut Erwin masih menghadiri berbagai kegiatan pemerintahan serta berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) ketika ada persoalan yang harus diselesaikan.

Dia menilai pembagian tugas saat ini memang berbeda dibandingkan pada awal masa pemerintahan. Hal tersebut mengacu pada ketentuan dalam peraturan mengenai tugas wakil kepala daerah.

"Pada dasarnya dari Permendagri, tugas wakil kepala daerah itu, apabila diberikan tugas oleh wali kota. Memang sekarang sudah tidak sebanyak dulu karena pemerintahan sudah berjalan," ujarnya.