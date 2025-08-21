Fariz RM Kembali Tegaskan Keinginan Rehabilitasi dalam Sidang Duplik

jpnn.com - Sidang dugaan kasus penyalahgunaan narkoba Musikus Fariz RM kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (21/8).

Dalam agenda sidang duplik, Fariz RM menegaskan keinginannya untuk menjalani rehabilitasi.

Dia berharap diberikan kesempatan melanjutkan rehabilitasi sebagai bagian dari proses pemulihannya.

"Walaupun harapan saya, tentunya, kalau saya diberi peluang untuk bisa melanjutkan rehabilitasi, tentu saja ya, itu, itu harapan saya," kata Fariz RM.

Kendati demikian, Fariz RM menambahkan apapun keputusan hukum yang diambil, dirinya akan menerima dengan ikhlas.

Fariz menganggap masa hukuman yang akan dijalani sebagai kesempatan dari Tuhan untuk introspeksi dan memperbaiki diri.

"Saya ingin kembali lagi ke masyarakat, kembali ke pelukan keluarga, kembali ke aktivitas dengan lebih menjadi manusia yang insya Allah lebih baik," tuturnya.

Fariz RM menegaskan jika hasil sidang tidak memberikan kesempatan untuk rehabilitasi, dia siap menjalani hukuman yang dijatuhkan.