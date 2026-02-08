Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Fariz RM Kemungkinan Bebas Pertengahan Februari

Minggu, 08 Februari 2026 – 17:12 WIB
Fariz RM Kemungkinan Bebas Pertengahan Februari
Musisi Fariz RM saat mendapat kejutan ulang tahun di acara jumpa pers konser "Indonesia Semua Jadi Satu" di Jakarta, Jumat (6/1/2023) (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

jpnn.com - Musisi Fariz RM kemungkinan akan segera menghirup udara segar setelah menyelesaikan masa tahanannya nanti.

Kuasa hukum Fariz RM, Deolipa Yumara mengatakan, kliennya tersebut kemungkinan akan bebas sekitar dua minggu ke depan.

"Fariz RM itu bebas kemungkinan tanggal 17, 18, 19, di antara tanggal itulah, Februari. Berarti minggu depan, minggu depannya lagi lah, dua minggu lagi lah begitu," ujar Deolipa Yumara di kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu (7/2).

Dia mengaku kali terakhir menemui pelantun Barcelona itu pada Desember 2025.

Kala itu, kondisi Fariz RM dalam keadaan sehat dan lebih tenang.

Rencananya, dalam dua minggu ke depan, musisi 67 tahun itu akan bebas dan selesai menjalani masa hukumannya.

"Itu di awal Desember ketemu, bicara banyak dengan dia. Kondisinya sehat, hidupnya tenang, enggak banyak persoalan. Begitu. Jadi di penjara juga dia merasa lebih tenang," ucap Deolipa Yumara.

"Kemudian dia harus menghirup kebebasannya di dua minggu ke depan," sambungnya.

