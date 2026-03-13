Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ramadan - Hikmah Ramadan

Fariz RM Lelang Barang Bersejarah untuk Santuni Anak Yatim di Ramadan

Jumat, 13 Maret 2026 – 14:19 WIB
Fariz RM Lelang Barang Bersejarah untuk Santuni Anak Yatim di Ramadan - JPNN.COM
Musikus senior Fariz RM menyalurkan santunan kepada anak-anak yatim di Panti Asuhan 1999 Tebet pada bulan Ramadan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Musikus senior Fariz RM menggelar aksi sosial dengan menyalurkan santunan kepada anak-anak yatim di dua lokasi berbeda pada bulan Ramadan. 

Adapun di antaranya yakni Panti Asuhan 1999 Tebet dan Panti Asuhan Mizan Kalibata. 

Langkah tersebut sebagai bentuk rasa syukur sang musisi atas perjalanan karier, serta keberkahan yang diterimanya.

Fariz menjelaskan dana santunan tersebut dikumpulkan melalui acara syukuran yang digelar pada akhir Februari lalu. 

Dia mengungkapkan dana yang diserahkan berasal dari hasil lelang barang-barang berharga miliknya. 

"Ya, seperti tadi Bang Deolipa bilang, 28 Februari yang lalu kami mengadakan acara syukuran sekaligus berbuka puasa dengan anak-anak yatim. Dan pada kesempatan itu kami juga melaksanakan acara Jazz Ramadhan with Composers, yaitu mementaskan lagu-lagu saya," kata Fariz RM di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Saat itu saya mengusulkan kepada teman-teman penyelenggara itu, saya mau melelang beberapa memorabilia historis dari perjalanan karir saya sebagai pemusik profesional nasional, dan hasilnya saya sisihkan untuk anak yatim dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan," tutur Fariz menjelaskan.

Kebiasaan berbagi tersebut diakui Fariz RM sebagai nilai yang sudah ditanamkan sejak masih kecil oleh orang tuanya. 

Musikus senior Fariz RM menggelar aksi sosial dengan menyalurkan santunan kepada anak-anak yatim di dua lokasi berbeda pada bulan Ramadan.

TAGS   Fariz Rm  menyantuni anak yatim  Ramadan  santunan  Panti Asuhan 
