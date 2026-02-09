Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Fariz RM Segera Bebas, Begini Kondisinya Terkini

Senin, 09 Februari 2026 – 10:10 WIB
Fariz RM Segera Bebas, Begini Kondisinya Terkini - JPNN.COM
Musisi Fariz RM (kanan) di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (20/2). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Fariz RM dikabarkan akan segera bebas setelah menjalani masa tahanan akibat kasus penyalahgunaan narkoba.

Kuasa hukum Fariz RM, Deolipa Yumara, mengatakan kliennya kemungkinan menghirup udara bebas pada pertengahan Februari 2026 ini.

"Fariz RM itu bebas kemungkinan tanggal 17, 18, 19, di antara tanggal itulah. Februari, berarti minggu depan, minggu depannya lagi lah, dua minggu lagi lah begitu," ungkap Deolipa Yumara di kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu (7/2).

Deolipa Yumara kemudian mengungkap kondisi terkini dari Fariz RM.

Menurutnya, pelantun Barcelona itu dalam keadaan sehat dan menemukan ketenangan selama di tahanan.

"Kondisinya sehat, hidupnya tenang, enggak banyak persoalan. Begitu. Jadi, di penjara juga dia merasa lebih tenang," bebernya.

Tidak hanya itu, Deolipa Yumara menyebut Fariz RM sudah melewati fase penyesalan dari kasus tersebut.

Dia memastikan Fariz RM siap bangkit dan kembali melanjutkan hidup sebaik mungkin.

