Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Fasilitas Kawasan Berikat dari Bea Cukai Jadi Magnet Investasi Senilai Ratusan Miliar

Kamis, 13 November 2025 – 17:03 WIB
Fasilitas Kawasan Berikat dari Bea Cukai Jadi Magnet Investasi Senilai Ratusan Miliar - JPNN.COM
Kanwil Bea Cukai Jateng DIY secara simbolis memberikan fasilitas fiskal Kawasan Berikat kepada PT Super Rich Indonesia pada Selasa (11/11). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG - Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Jateng DIY) kembali menorehkan langkah strategis dalam mendukung industri berorientasi ekspor.

Pada Selasa (11/11), Kanwil Bea Cukai Jateng DIY secara resmi memberikan fasilitas fiskal Kawasan Berikat kepada PT Super Rich Indonesia, perusahaan manufaktur yang berlokasi di Kabupaten Klaten dan memproduksi busa untuk bra (foam cup).
Penyerahan keputusan fasilitas dilakukan langsung di Kantor Kanwil Bea Cukai Jateng DIY.

Fasilitas tersebut menjadi simbol dukungan pemerintah terhadap peningkatan investasi, ekspor, serta penciptaan lapangan kerja di Jawa Tengah.

Baca Juga:

Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Jateng DIY R. Megah Andiarto menyampaikan Kawasan Berikat merupakan tempat penimbunan barang impor dan/atau barang dari dalam negeri untuk diolah atau dirakit sebelum diekspor kembali.

Melalui fasilitas kawasan berikat, perusahaan memperoleh insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN dan PPnBM, serta kemudahan prosedural lainnya.

"Fasilitas ini membantu perusahaan menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi,” kata Megah.

Baca Juga:

Lebih lanjut Megah menyampaikan tujuan utama dari pemberian fasilitas Kawasan Berikat adalah untuk mendorong pertumbuhan industri nasional, memperbesar ekspor, memperluas investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru.

PT Super Rich Indonesia menjadi salah satu contoh nyata investasi strategis di Jawa Tengah.

Kanwil Bea Cukai Jateng DIY secara resmi memberikan fasilitas fiskal Kawasan Berikat kepada PT Super Rich Indonesia pada Selasa (11/11)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fasilitas Kawasan Berikat  Bea Cukai  investasi  ekspor  PT Super Rich Indonesia  Kanwil Bea Cukai Jateng dan DIY  industri 
BERITA FASILITAS KAWASAN BERIKAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp