JPNN.com - Ekonomi - Industri

Fasilitas KITE Pembebasan Bikin Ekspor Bulu Mata Palsu ke Jerman Makin Lancar

Selasa, 30 Desember 2025 – 14:53 WIB
Fasilitas KITE Pembebasan Bikin Ekspor Bulu Mata Palsu ke Jerman Makin Lancar
PT Mahkota Tri Angjaya, produsen bulu mata palsu mendapatkan fasilitas fiskal Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan dari Bea Cukai. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Semarang,– PT Mahkota Tri Angjaya, produsen bulu mata palsu mendapatkan fasilitas fiskal Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, pada Kamis (18/12).

Fasilitas itu ditujukan untuk memperlancar produksi dan ekspor komoditas bulu mata palsu ke pasar internasional, terutama Jerman yang merupakan pasar utama PT Mahkota Tri Angjaya.

Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, R. Megah Andiarto menjelaskan KITE Pembebasan merupakan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang digunakan untuk diolah atau diproduksi menjadi barang ekspor.

Fasilitas itu bertujuan mengurangi biaya produksi, meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, serta menarik investasi lebih besar ke wilayah Jawa Tengah dan DIY.

Pemberian fasilitas tersebut menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap industri manufaktur lokal.

“Dengan fasilitas KITE Pembebasan, kami berharap PT Mahkota Tri Angjaya dapat lebih efisien dalam berproduksi sehingga mampu meningkatkan volume ekspor, terutama ke Jerman,” ujarnya.

Megah menambahkan bahwa pemberian fasilitas KITE Pembebasan sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri manufaktur dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

“Kami akan terus mendukung industri dalam negeri melalui kebijakan dan fasilitas yang memudahkan proses ekspor, sekaligus menarik lebih banyak investasi ke wilayah kami,” tegasnya.

PT Mahkota Tri Angjaya, produsen bulu mata palsu mendapatkan fasilitas fiskal Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan dari Bea Cukai.

