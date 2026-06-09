Fasset Card Permudah Transaksi Digital Berbasis Stablecoin

jpnn.com, BALI - Fasset Global, platform perbankan dan investasi yang didirikan di Amerika Serikat, resmi meluncurkan Fasset Card dalam sebuah acara yang digelar di Bali, dan dihadiri para pemimpin industri Web3 dari berbagai negara.

Peluncuran tersebut turut dihadiri Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdulla Salem Obaid Salem Aldaheri, yang menandai penguatan kerja sama di bidang ekonomi digital antara Indonesia dan Uni Emirat Arab.

Fasset Card didistribusikan oleh Fasset dan diterbitkan oleh penyedia layanan pembayaran pihak ketiga yang memiliki lisensi penuh di yurisdiksi terkait.

Produk tersebut memungkinkan pengguna mengakses daya beli instan yang didukung stablecoin untuk transaksi daring, di gerai fisik, maupun lintas negara tanpa memerlukan rekening bank konvensional.

Melalui kartu tersebut, pengguna dapat melakukan pembayaran di lebih dari 150 juta merchant di seluruh dunia yang menerima Visa, dengan pengisian saldo langsung dari wallet pada aplikasi Fasset Global.

Dalam kesempatan yang sama, Fasset Global juga mengumumkan pencatatan dua token baru di platformnya, yakni $ZIG dan $MOVE.

Prosesi pencatatan ditandai dengan seremoni pembunyian lonceng oleh para pendiri masing-masing proyek di hadapan investor, pengembang, dan anggota komunitas yang hadir dari berbagai negara, termasuk Singapura, Dubai, India, dan Amerika Serikat.

Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdulla Salem Obaid Salem Aldaheri, mengatakan peluncuran tersebut tidak hanya menghadirkan produk keuangan baru, tetapi juga mencerminkan peran teknologi dalam memperkuat konektivitas dan peluang ekonomi antarnegara.