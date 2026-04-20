Fathan Subchi Ajak Anggota PDBN Satukan Langkah Membangun Daerah

Senin, 20 April 2026 – 07:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN) Drs. H. Fathan Subchi, S.Ag, M.AP, mengajak seluruh anggota organisasi untuk membangun daerah.

Hal itu diungkapkan Fathan melalui Sekjen PDBN, Edi Sayudi dalam Halal Bihalal keluarga besar PDBN 2026, Sabtu (18/4).

"Dalam keluarga besar PDBN, jika terdapat silang pendapat itu keniscayaan, selama untuk kebaikan tanpa menimbulkan perpecahan, mari bersama bergandengan tangan membangun daerah," ucap Edi Sayudi.

Edi pun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, yang telah mendukung acara hingga sukses.

“Serta dukungan materi, sponsor, juga doorprize bagi 300an lebih peserta," kata Edi.

Edi mewakili Ketum PDBN dan pengurus, memohon maaf lahir batin.

Ketua Panitia Gus Toto mengatakan dengan tema jalin silaturahmi, perkuatan sinergi, dia berharap kehadiran anggota menguatkan kerja sama.

“Kami juga menghaturkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Ketum PDBN atas support luar biasa, semoga makin berkah," ucap Gus Totok.