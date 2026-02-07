Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Fatmawati Trophy 2026 Hasil Konsep Prananda Prabowo, Hasto PDIP: Upaya Merawat Memori

Sabtu, 07 Februari 2026 – 19:10 WIB
Fatmawati Trophy 2026 Hasil Konsep Prananda Prabowo, Hasto PDIP: Upaya Merawat Memori - JPNN.COM
Kegiatan peluncuran Fatmawati Trophy 2026 di Museum Fatmawati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (7/2). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan meluncurkan Fatmawati Trophy 2026, sebuah ajang kompetisi desain busana di Museum Fatmawati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (7/2).

PDIP sengaja menggelar ajang lomba dalam rangka memperingati 103 tahun kelahiran Ibu Negara Indonesia pertama dari 1945-1967, yakni Fatmawati Soekarno.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan lomba desain busana beserta trofi ini menjadi hasil kontemplasi dan gagasan elite partainya M Prananda Prabowo.

Baca Juga:

Diketahui, Prananda adalah cucu dari Fatmawati dan putra Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hasto menyatakan konsep trofi lomba desain busana kemudian diterjemahkan secara artistik oleh pemahat nasional Dolorosa Sinaga dalam bentuk figur perempuan berjubah yang berdiri tegak.

"Ya, di dalamnya terkandung simbol keteguhan dan kekuatan moral perempuan Indonesia,” ujar dia, Sabtu.

Baca Juga:

Hasto melanjutkan penempatan trofi di area yang menampilkan mesin jahit bersejarah milik Fatmawati dimaksudkan sebagai pengingat publik bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya lahir dari peristiwa politik besar.

Menurut Hasto, ada peran personal yang kerap luput dari catatan sejarah terkait kemerdakaan Indonesia. 

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan Fatmawati Trophy 2026 menjadi upaya menjaga memori kolektif terkait kemerdekaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fatmawati Trophy 2026  Prananda Prabowo  Hasto Kristiyanto  PDIP 
BERITA FATMAWATI TROPHY 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp