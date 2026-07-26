Fauka Bantah Isu Prabowo Hina Wartawan dan LSM, Singgung Modus Intelijen Asing

jpnn.com, JAKARTA - Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus Komandan Tim Sus 08, Fauka Noor Farid, membantah anggapan bahwa Prabowo menghina profesi wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Fauka menjelaskan pernyataan Prabowo soal istilah "Londo Ireng" yang kini berganti baju menjadi wartawan dan LSM bukan ditujukan untuk merendahkan profesi tersebut.

Menurut Fauka, pernyataan itu merupakan penjelasan mengenai modus intelijen asing yang berupaya mengusik kedaulatan Indonesia dengan menyamar sebagai kelompok tertentu.

"Intelijen asing kalau mencari informasi di suatu negara, penyamaran yang paling mudah menjadi jurnalis dan LSM," kata Fauka dalam keterangannya, Sabtu (25/7).

Dia mengatakan jurnalis memiliki akses luas untuk masuk ke lingkungan pemerintahan dan masyarakat serta memperoleh berbagai informasi.

Karena itu, kata Fauka, profesi jurnalis dapat dijadikan kedok oleh agen intelijen untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu negara.

"Jurnalis bisa masuk ke mana-mana, dijadikan cover. Kalau LSM digunakan untuk menyerang pemerintah dengan alasan memperjuangkan rakyat," ujarnya.

Fauka menambahkan agen intelijen yang menyamar sebagai LSM juga dapat melontarkan kritik terhadap pemerintah dengan dukungan pendanaan tertentu.