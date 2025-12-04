Fauzan Apresiasi Respons Kapolri untuk Menyelidiki Kayu Gelondongan di Area Terdampak Banjir

jpnn.com, JAKARTA - Bencana alam banjir yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menjadi titik balik kesadaran manusia dalam melihat tanda-tanda sinyal dari alam.

Saat awan mendung bergemuruh, air tidak mungkin turun bersama dengan kayu gelondongan.

Ketika debit meninggi juga sebuah kemustahilan pohon-pohon ikut parkir di tengah-tengah pemukiman warga.

Ketua Umum Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) Fauzan Ohorella menuturkan fenomena kayu gelondongan harus membangun rasa empati dan simpati tentang penghayatan kita untuk terus memberi penghargaan dan kembali menata ruang hutan sebagai fondasi dan perlindungan hayati serta ekologi hutan Indonesia.

Menurut Fauzan, pada era Presiden Prabowo Subianto, kebijakan pemerintah harus memiliki semangat penataan ruang hutan dan tata kelola lingkungan dalam keberlanjutan pembangunan.

Dia menyebut menjaga ekologi harus jadi inti fondasi pembangunan Indonesia Raya.

Hal ini relevan dengan fenomen gelondongan kayu yang melintas dan menyapa masyarakat di tengah banjir yang melanda.

Sebab, hutan adalah benteng pertahanan bangsa bukan komoditi yang senantiasa menjadi aset semata.