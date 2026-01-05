Faza/Aisyah Menapaki Panggung Besar di Malaysia Open 2026

Senin, 05 Januari 2026 – 16:30 WIB

jpnn.com - Ganda campuran Indonesia Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata bersiap menapaki level tertinggi dalam perjalanan karier mereka.

Malaysia Open 2026 akan menjadi ajang debut Faza/Aisyah di turnamen elite BWF Super 1000.

Kesempatan tampil di panggung prestisius tersebut disambut dengan antusiasme tinggi oleh kedua pemain.

Bagi Faza dan Aisyah, kepercayaan yang diberikan tim pelatih menjadi suntikan motivasi besar untuk membuktikan kapasitas mereka.

"Perasaannya pasti senang dipercaya buat pertandingan di level 1000 ini. Saya sangat bersemangat menyambut debut di Malaysia Open," ungkap Faza.

Aisyah pun mengungkapkan rasa bangganya bisa merasakan atmosfer turnamen Super 1000 untuk pertama kali dalam kariernya.

"Tidak terbayangkan akhirnya bisa debut di Super 1000. Kami ingin menampilkan permainan yang baik," timpal Aisyah.

Menjelang tampil di Malaysia Open 2026, aspek mental menjadi perhatian utama dalam persiapan Faza/Aisyah.