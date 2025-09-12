Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Amerika

FBI Rilis Foto Orang Diduga Terkait Penembakan Charlie Kirk

Jumat, 12 September 2025 – 08:25 WIB
FBI Rilis Foto Orang Diduga Terkait Penembakan Charlie Kirk - JPNN.COM
Ilustrasi petugas FBI bergerak melakukan penyelidikan. /ANTARA/Anadolu/py

jpnn.com - WASHINGTON - Kasus penembakan komentator sayap kanan Amerika, Charlie Kirk, belum terungkap.

Biro Investigasi Federal (Federal Bureau of Investigation/FBI) Amerika Serikat, Kamis (11/9) merilis dua foto “orang yang diduga terkait” penembakan Charlie Kirk, sambil meminta bantuan publik untuk mengidentifikasi individu tersebut.

Foto buram itu tampak menunjukkan seorang pria usia mahasiswa mengenakan kaus lengan panjang hitam, celana jeans, topi baseball, dan kacamata hitam.

Baca Juga:

Kirk (31), tewas ditembak Rabu (10/9) siang saat berbicara di hadapan sekelompok mahasiswa di Utah Valley University, Kota Orem, sekitar 64 kilometer selatan Salt Lake City.

Serangan yang tampak terencana ini terjadi meski ada pengamanan, termasuk enam petugas polisi universitas dan tim keamanan pribadi Kirk.

Video daring memperlihatkan peluru mengenai Kirk saat berbicara, membuat mahasiswa panik melarikan diri. Dia segera dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal beberapa jam kemudian.

Baca Juga:

Sebelumnya, FBI menyampaikan bahwa penyidik menemukan “senapan bolt-action berdaya tinggi” di area hutan terkait jalur pelarian tersangka.

Beberapa laporan media menyebut amunisi yang terukir “ideologi transgender dan antifasis” ditemukan di senapan tersebut.

FBI merilis foto orang yang diduga terkait dengan kasus penembakan Charlie Kirk.

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penembakan Charlie Kirk  FBI  Penembakan  Amerika 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp