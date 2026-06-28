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JPNN.com - Nasional - Hukum

Febri Wahyuni Sabran: Kinerja Polri Membaik, Sinyal Keberhasilan Reformasi

Minggu, 28 Juni 2026 – 20:16 WIB
Febri Wahyuni Sabran: Kinerja Polri Membaik, Sinyal Keberhasilan Reformasi - JPNN.COM
Koordinator Gerakan Indonesia Cerah (GIC) Febri Wahyuni Sabran. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Gerakan Indonesia Cerah (GIC) Febri Wahyuni Sabran memberikan respons yang senada namun dengan tekanan berbeda terhadap temuan survei Litbang Kompas.

Bagi Febri, angka 80,6 persen responden yang menilai kinerja Polri membaik merupakan sinyalemen positif yang mengindikasikan bahwa Polri telah berhasil menempuh jalan reformasi diri secara nyata dan terukur di hadapan publik.

Dari sudut pandang Febri yang mewakili kelompok masyarakat sipil, capaian ini memiliki relevansi yang sangat konkret. Keberhasilan reformasi Polri dalam persepsi publik membuka peluang yang lebih luas bagi penguatan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga ketertiban serta keamanan secara menyeluruh.

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Kepercayaan adalah modal sosial yang paling berharga dalam relasi antara aparat keamanan dan komunitas yang dilayaninya.

"Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit merupakan tulang punggung dalam menjaga stabilitas masyarakat dan negara," ujar Febri dalam keterangan tertulis pada Minggu (28/6/2026).

Febri menegaskan optimismenya bahwa Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit telah membuktikan diri sebagai institusi yang mampu menjadi tulang punggung stabilitas masyarakat dan negara secara berkelanjutan.

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Pandangan Febri mencerminkan harapan masyarakat sipil terhadap Polri sebagai mitra strategis, bukan sekadar otoritas represif.

Ketika kepercayaan publik terbentuk secara organik melalui reformasi nyata, maka potensi kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional menjadi jauh lebih besar dan lebih bermakna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kinerja Polri membaik merupakan sinyalemen positif yang mengindikasikan bahwa Polri telah berhasil menempuh jalan reformasi diri secara nyata.

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TAGS   Polri  Reformasi Polri  Polisi  Febri Wahyuni Sabran 
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