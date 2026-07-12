Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Febrie Adriansyah Mundur, Komjak Desak Segera Ada Jampidsus Definitif

Minggu, 12 Juli 2026 – 15:23 WIB
Febrie Adriansyah Mundur, Komjak Desak Segera Ada Jampidsus Definitif - JPNN.COM
Ketua Komjak RI Pujiyono Suwadi di Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. (ANTARA/HO-Dokumentasi pribadi)

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Kejaksaan (Komjak) RI menilai Kejaksaan Agung perlu segera menunjuk Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) definitif setelah mundurnya Febrie Adriansyah.

Ketua Komjak RI Pujiyono Suwadi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu, menjelaskan bahwa penunjukan Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Jampidsus sudah tepat untuk mengisi kebutuhan taktis.

Namun, untuk kebutuhan strategis, ia menilai perlu segera ada Jampidsus definitif untuk menggantikan Febrie Adriansyah.

Baca Juga:

Ia mengungkapkan bahwa Komjak telah menginventarisasi nama-nama yang layak untuk menjadi Jampidsus ke depan. Namun, ia tidak mengungkapkan detailnya.

“Setidaknya kami sudah menampung 10 nama,” ujarnya.

Dalam pemilihan nama-nama tersebut, ia mengatakan bahwa Komjak mengutamakan beberapa kriteria, di antaranya memenuhi syarat administratif, profesionalisme, dan integritas.

Baca Juga:

Nantinya, nama-nama tersebut akan diusulkan Komjak kepada Jaksa Agung.

Sebelumnya, Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin menerima surat pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatannya sebagai Jampidsus pada Sabtu (11/7).

Komjak RI menilai Kejaksaan Agung perlu segera menunjuk Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) definitif setelah mundurnya Febrie Adriansyah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jampidsus  Jampidsus Kejagung  Komjak RI  Kejaksaan Agung 
BERITA JAMPIDSUS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp