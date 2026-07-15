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JPNN.com - Dahlan Iskan

Febrie Loblobly

Oleh Dahlan Iskan

Rabu, 15 Juli 2026 – 07:24 WIB
Febrie Loblobly - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Saya ditelepon Said Didu karena tokoh pergerakan itu ditelepon Febrie Adriansyah.

"Saya akan lawan," ujar mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus itu kepada Said Didu seperti yang diceritakan kepada saya kemarin sore.

Febrie LobloblyIlustrasi tulisan Dahlan Iskan tentang rencana perlawanan Febrie Adriansyah.-Dibuat dengan AI-

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Selebihnya saya belum bisa bercerita banyak. "Ia bilang bisa mempertanggungjawabkan semua yang selama ini dituduhkan kepadanya," ujar Didu, mantan ketua alumni Universitas IPB Bogor itu.

"Kenapa Anda yang ditelepon?" tanya saya malu-malu mengapa kok bukan saya.

"Saya juga bertanya begitu kepadanya. Kenapa menghubungi saya. Ia bilang karena saya independen, tidak bisa dibayar oleh siapa pun," ujar Didu.

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"Dengan cara apa ia akan melawan?"

"Itu juga saya tanyakan. Katanya, akan melakukan praperadilan".

Saya ditelepon Said Didu karena tokoh pergerakan itu ditelepon Febrie Adriansyah yang mengaku belum pernah ditetapkan jadi tersangka. Febrie akan lawan.

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TAGS   Dahlan Iskan  Febrie Loblobly  Febrie Adriansyah  Jampidsus  Said Didu  KOSMAK  kortas Tipidkor  Irjen Pol Totok Suharyanto  Disway  Disway hari ini 
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