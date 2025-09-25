Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Feby Deru Dorong Inovasi & Digitalisasi Kerajinan Sumsel lewat Rakernas Dekranas 2025

Kamis, 25 September 2025 – 11:45 WIB
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dekranas 2025 di Krakatau Ballroom, Hotel Mercure Convention Center Ancol, Selasa (23/9). Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Dekranas Selvi Ananda Gibran Rakabuming membuka langsunh Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dekranas 2025 di Krakatau Ballroom, Hotel Mercure Convention Center Ancol, Selasa (23/9).

Mengusung tema “Optimalisasi Peran Dekranas Mengembangkan Produk Kerajinan Indonesia”, acara ini dihadiri lebih dari 1.050 pengurus dari berbagai daerah.

Selvi dalam sambutannya menegaskan bahwa Dekranasda memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung perajin UMKM. Ia menyoroti pentingnya pendampingan dari aspek produksi hingga pemasaran digital.

“Banyak perajin yang punya keterampilan luar biasa, tetapi masih lemah dalam hal pengemasan, akses pasar, dan manajemen. Di sinilah peran Dekranasda hadir memberi solusi,” jelasnya.

Selvi mendorong agar Ketua Dekranasda di setiap daerah aktif membangun jejaring, termasuk dengan desainer maupun pelaku industri kreatif. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci peningkatan kualitas produk kerajinan.

Menyambut hal itu, Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj Febrita Lustia Herman Deru menyampaikan inovasi dan digitalisasi menjadi hal penting dalam memajukan industri kerajinan daerah.

Feby Deru menegaskan Dekranasda Sumsel akan memperkuat fokus pada digitalisasi pemasaran.

Menurutnya, perkembangan teknologi memberikan peluang besar untuk memperluas pasar produk kerajinan lokal.

