Feby Deru Ingin  Posyandu Sumsel Jadi Pusat Layanan Komprehensif Masyarakat

Selasa, 23 September 2025 – 06:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sumatra Selatan berkomitmen memperkuat peran Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua TP PKK sekaligus Pembina Posyandu Provinsi Sumsel, Hj Febrita Lustia Herman Deru, dalam Rakornas Posyandu 2025 di Jakarta, Senin (22/9).

Feby Deru ingin Posyandu di Sumsel dikembangkan lebih luas, tak hanya sebatas layanan kesehatan ibu dan anak, melainkan juga mencakup bidang pendidikan, sosial, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, hingga perlindungan masyarakat.

“Rakornas ini sangat penting untuk menyamakan persepsi. Kami siap mengimplementasikan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar Posyandu bisa benar-benar hadir sebagai pusat layanan komprehensif,” tegas Feby.

Feby menilai langkah pemerintah pusat ini sangat strategis. Ia meyakini Posyandu di Sumsel dapat menjadi model integrasi layanan masyarakat lintas sektor.

“Kami ingin memastikan Posyandu tidak hanya sekedar pos pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi garda depan dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara holistik,” ujarnya.

Berbekal komitmen tersebut, Sumsel berharap keberadaan Posyandu benar-benar memberikan manfaat luas, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Rakornas tersebut mengusung tema “Penguatan Peran Posyandu dalam Mendukung Indonesia Emas 2045.”