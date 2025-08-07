Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Feby Deru Kampanye Kesehatan Anak lewat Lomba Balita Indonesia Tingkat Provinsi

Kamis, 07 Agustus 2025 – 12:27 WIB
Feby Deru Kampanye Kesehatan Anak lewat Lomba Balita Indonesia Tingkat Provinsi - JPNN.COM
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatra Selatan Feby Deru menyampaikan bahwa Lomba Balita Indonesia (LBI) tingkat Provinsi Sumsel merupakan ajang penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan balita sejak dini. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatra Selatan Feby Deru menyampaikan bahwa Lomba Balita Indonesia (LBI) tingkat Provinsi Sumsel merupakan ajang penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan balita sejak dini.

Pernyataan tersebut disampaikan Feby saat menghadiri kegiatan LBI yang digelar di The Sultan Convention Center, Palembang, pada Rabu (6/7/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari 17 kabupaten/kota se-Sumsel.

Baca Juga:

“Saya menyambut baik pelaksanaan LBI ini. Kegiatan ini bukan sekadar ajang kompetisi semata, tetapi lebih dari itu, menjadi sarana edukatif untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan balita sejak dalam kandungan hingga masa pertumbuhannya,” ujar Feby dalam sambutannya.

Menurutnya, anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dibina sejak dini. 

Oleh karena itu, perhatian terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua dan seluruh elemen masyarakat.

Baca Juga:

Feby Deru menambahkan lomba ini juga menjadi wadah berbagi pengalaman antar sesama orang tua.

Setiap anak memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda, sehingga pendekatan pengasuhan pun harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keunikannya masing-masing.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatra Selatan Feby Deru menyampaikan bahwa Lomba Balita Indonesia (LBI)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Balita  Feby Deru  Sumsel  LBI 
BERITA BALITA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp