Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Feby Deru Kembali Kunjungi Desa Burai, Dorong Ibu-Ibu Pengrajin Terus Berinovasi

Jumat, 24 April 2026 – 11:20 WIB
Feby Deru Kembali Kunjungi Desa Burai, Dorong Ibu-Ibu Pengrajin Terus Berinovasi - JPNN.COM
Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Sumsel Feby Deru saat kembali mengunjungi Desa Burai, Kabupaten Ogan Ilir, Kamis (23/4). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, OGAN ILIR - Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Sumatra Selatan (Sumsel) Feby Deru kembali mengunjungi Desa Burai, Kabupaten Ogan Ilir, Kamis (23/4).

Kunjungan tersebut disambut hangat para pengrajin dan pelaku UMKM setempat.

Feby mengaku membawa rasa rindu saat kembali menginjakkan kaki di desa yang pernah dikunjunginya beberapa tahun lalu.

“Saya pernah ke sini beberapa tahun lalu. Senang sekali hari ini bisa kembali lagi dan bertemu ibu-ibu pengrajin hebat Burai,” kata Feby saat menyapa warga.

Dalam kunjungan bersama jajaran Dekranasda Sumsel itu, Feby tidak hanya bernostalgia, tetapi juga meninjau langsung perkembangan berbagai produk kerajinan unggulan Desa Burai, seperti kain tenun, anyaman purun, serta produk makanan dari kelompok UP2K.

Saat meninjau hasil tenun, Feby memberikan sejumlah masukan agar kualitas produk semakin meningkat dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

“Tenunnya sudah cantik, tinggal dirapikan lagi agar ketika masuk etalase toko besar semakin menarik perhatian. Detail kecil justru dapat meningkatkan nilai jual,” saran Feby.

Perhatian juga diberikan pada produk makanan UP2K.

Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Sumsel Feby Deru memberi sejumlah masukan ke ibu-ibu pengrajin Desa Burai dan mendorong inovasi produk

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Feby Deru  Dekranasda Sumsel  pengrajin  tenun  Sumsel 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp