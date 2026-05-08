JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Fede Valverde & Tchouameni Berkelahi di Sesi Latihan, Real Madrid Bakal Ambil Tindakan

Jumat, 08 Mei 2026 – 09:37 WIB
Real Madrid CF (ANTARANEWS/Ardika)

jpnn.com - JAKARTA - Ruang ganti Real Madrid kembali diterpa isu panas setelah Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni terlibat baku hantam saat latihan di Valdebebas.

Valverde dikabarkan mengalami cedera kepala akibat berkelahi dengan Tchouameni.

“Setelah pemeriksaan yang dilakukan hari ini oleh tim medis Real Madrid terhadap pemain kami, Fede Valverde, dia didiagnosis mengalami trauma kranioensefalik,” kata Real Madrid dalam lamannya pada Jumat (8/5).

El Real memastikan Valverde sudah stabil dan menjalani pemulihan di rumah.

Valverde diperkirakan harus beristirahat selama 10 hingga 14 hari sesuai prosedur medis.

Dia pun akan absen pada laga Real Madrid melawan Barcelona, Senin pekan depan.

Cedera itu muncul setelah Valverde kembali baku hantam dengan Tchouameni di tengah memanasnya situasi internal Real Madrid.

Valverde bahkan harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit akibat cedera itu.

Valverde dan Tchouameni berkelahi di sesi latihan Real Madrid. Manajeman Real Madrid segera mengambil tindakan atas insiden perkelahian itu.

TAGS   Real Madrid  Valverde & Tchouameni Berkelahi  Federico Valverde  Aurelien Tchouameni 
