Federal Oil Berbagi Kabar Baik untuk Konsumen di Indonesia

Jumat, 12 September 2025 – 19:05 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kerja keras Federal Oil menghadirkan produk pelumas berkualifikasi terbaik berbuah manis, dengan menerima penghargaan bergengsi.

Oli motor unggulan PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI), itu kembali meraih Top Brand Award 2025 untuk kategori 2-Wheel Engine Lubricants.

Apresiasi tinggi diberikan dalam ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Frontier Group, berdasarkan survei terhadap lebih dari 14.000 responden di 15 kota besar di Indonesia.

Penghargaan menunjukan dedikasi dan komitmen kuat Federal Oil yang telah mereka terima selama lebih dari satu dekade.

Hal itu menjadi bukti nyata atas kepercayaan konsumen terhadap Federal Oil yang telah konsisten menjaga kualitas dan kenyamanan berkendara.

Momen itu juga bertepatan dengan ulang tahun ke-37 Federal Oil pada 8 Agustus 2025, menjadikannya sebagai perayaan ganda yang penuh makna.

Marketing Communication Manager PT EMLI, Alvin Dwiyanto bersyukur dan bangga atas pencapaian yang kembali diterima Federal Oil, yang kini menjadi pelindung mesin motor pelanggan loyal mereka.

Bagi Federal Oil, penghargaan Top Brand Award 2025 adalah bukti bahwa Federal Oil tetap menjadi pilihan utama pengendara motor di Indonesia.