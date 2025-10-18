Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Federal Oil Bongkar Pelumas Palsu di Jambi

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 07:12 WIB
Federal Oil Bongkar Pelumas Palsu di Jambi - JPNN.COM
Upaya Federal Oil membongkar peredaran pelumas palsu. Foto: federaloil

jpnn.com, JAKARTA - Pasar pelumas motor tanah air kembali dihebohkan. Kali ini bukan karena produk baru, tetapi aksi cepat Federal Oil membongkar peredaran pelumas yang tak sesuai spesifikasi di wilayah Jambi, Sumatera.

Tim investigasi Federal Oil menemukan sekitar 30 karton pelumas jenis Federal Ultratec yang ternyata bukan produk resmi PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI).

Temuan itu berada di salah satu ruko di kawasan Jl. A.R. Saleh, Paal Merah, Kota Jambi.

Setelah dilakukan pemeriksaan, pihak yang terlibat pun mengakui kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf terbuka lewat media lokal.

“Langkah ini bukan sekadar penindakan, tapi bentuk tanggung jawab kami untuk menjaga kenyamanan dan keamanan konsumen,” tegas B2C Sales Director PT EMLI Alfin Kurniadi, melalui keterangannya, Sabtu (18/10).

Dia menambahkan pihaknya terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan masyarakat guna memastikan hanya produk resmi Federal Oil yang beredar di pasaran.

Edukasi Konsumen: Jangan Tertipu Pelumas Murahan

Di tengah maraknya pelumas tiruan, Federal Oil juga terus menguatkan edukasi konsumen.

