Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Federal Oil dan Proban Motoparts Menghadirkan Program Merdeka Berkendara

Minggu, 17 Agustus 2025 – 21:57 WIB
Federal Oil dan Proban Motoparts Menghadirkan Program Merdeka Berkendara - JPNN.COM
Program khusus dari Federal Oil dan Proban Motoparts. Foto: federaloil

jpnn.com, JAKARTA - Federal Oil berkolaborasi dengan Proban Motoparts menggelar program bertajuk Merdeka Berkendara.

Program itu mengajak konsumen untuk melakukan servis dan mengganti pelumas kendaraan motornya dengan harga spesial.

Program berlaku di seluruh outlet Proban Motoparts yang berada di area Jabodetabek untuk setiap pembelian produk Federal Oil jenis apa pun, kecuali Gear Oil.

Baca Juga:

"Kami menyambut positif kerja sama antara Federal Oil dan Proban Motoparts untuk menghadirkan program Merdeka Berkendara pada momen dan bulan yang spesial bagi warga Indonesia," kata B2C Sales Director PT EMLI Alfin Kurniadi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Seremonial program Merdeka Berkendara bertepatan dengan momen jelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

Dalam seremonial itu turut digelar rangkaian kegiatan yang melibatkan komunitas motor matic, seperti city riding, fun games, product knowledge, serta seremonial program Merdeka Berkendara yang dilakukan di outlet Proban Ciater, Serpong dan dihadiri oleh perwakilan dari Federal Oil serta Proban Motoparts.

Baca Juga:

Federal Oil bersama Proban menghadirkan program Merdeka Berkendara mulai 8 Agustus 2025 hingga 8 September 2025 di seluruh outlet Proban wilayah Jabodetabek.

Penawaran menariknya berupa potongan harga Rp 5.000 untuk setiap pembelian produk Federal Oil, serta tambahan voucher diskon paket servis khusus untuk member Proban yang telah terdaftar.

Federal Oil berkolaborasi dengan Proban Motoparts menggelar program bertajuk Merdeka Berkendara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Federal Oil  Proban Motoparts  Program Merdeka Berkendara  promo Federal Oil  PT EMLi  exxonmobil lubricant 
BERITA FEDERAL OIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp