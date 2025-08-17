Federal Oil dan Proban Motoparts Menghadirkan Program Merdeka Berkendara

jpnn.com, JAKARTA - Federal Oil berkolaborasi dengan Proban Motoparts menggelar program bertajuk Merdeka Berkendara.

Program itu mengajak konsumen untuk melakukan servis dan mengganti pelumas kendaraan motornya dengan harga spesial.

Program berlaku di seluruh outlet Proban Motoparts yang berada di area Jabodetabek untuk setiap pembelian produk Federal Oil jenis apa pun, kecuali Gear Oil.

"Kami menyambut positif kerja sama antara Federal Oil dan Proban Motoparts untuk menghadirkan program Merdeka Berkendara pada momen dan bulan yang spesial bagi warga Indonesia," kata B2C Sales Director PT EMLI Alfin Kurniadi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Seremonial program Merdeka Berkendara bertepatan dengan momen jelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

Dalam seremonial itu turut digelar rangkaian kegiatan yang melibatkan komunitas motor matic, seperti city riding, fun games, product knowledge, serta seremonial program Merdeka Berkendara yang dilakukan di outlet Proban Ciater, Serpong dan dihadiri oleh perwakilan dari Federal Oil serta Proban Motoparts.

Federal Oil bersama Proban menghadirkan program Merdeka Berkendara mulai 8 Agustus 2025 hingga 8 September 2025 di seluruh outlet Proban wilayah Jabodetabek.

Penawaran menariknya berupa potongan harga Rp 5.000 untuk setiap pembelian produk Federal Oil, serta tambahan voucher diskon paket servis khusus untuk member Proban yang telah terdaftar.