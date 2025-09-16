Federal Oil Dukung Upaya Alex Marquez Mengamankan Posisi Runner-up MotoGP 2025

Selasa, 16 September 2025 – 16:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Federal Oil sebagai satu di antara sponsor Tim Gresini Racing MotoGP, berharap Alex Marquez bisa mengejar target runner-up pada Grand Prix 2025.

Selain itu, Federal Oil juga sangat mendukung upaya Fermin Aldeguer meraih predikat Rookie of The Year MotoGP 2025.

Market Development General Manager PT EMLI, Rommy Averdy Saat menyatakan komitmen perusahaan melancarkan usaha keras para pembalap Gresini Racing.

"Sangat rasional bila Alex mengincar runner-up di klasemen pembalap Juara Dunia MotoGP 2025 dan juga mengantarkan Fermin Aldeguer sebagai Rookie of The Year MotoGP 2025," kata Rommy dalam keterangannya, Selasa (16/9).

"Tentunya itu bisa menjadi kabar gembira bagi para penggemar terutama para konsumen loyal Federal Oil, bahwa akan sering melihat kedua pembalap berada di podium di sisa enam seri MotoGP 2025."

Di seri MotoGP San Marino, Alex Marquez berhasil meraih podium ganda di sesi Sprint Race dan Main Race, serta tambahan poin dari Fermin Aldeguer.

Alex Marquez menekankan dirinya akan fokus ke sisa seri dengan target posisi runner-up di kejuaraan.

“Balapan kali ini saya mengerahkan segalanya. Podium adalah hasil maksimal."