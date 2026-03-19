Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Federal Oil Gelar Mudik Gratis dan Posko di Jalur Pantura

Kamis, 19 Maret 2026 – 06:33 WIB
Posko Federal Oil pada arus mudik Lebaran 2026. Foto: federaloil

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut Lebaran 2026, Federal Oil kembali menggelar program tahunan yang ditujukan khusus bagi para mekanik bengkel rekanannya.

Tahun ini, ratusan mekanik bersama keluarga diberangkatkan pulang ke kampung halaman dari wilayah Jabodetabek, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka selama ini.

Pelepasan peserta mudik berlangsung pada Selasa, 18 Maret 2026 di Pool PO Bus Manhattan, Jakarta.

Baca Juga:

Suasana hangat dan penuh antusiasme saat para mekanik bersiap memulai perjalanan menuju kampung halaman, untuk merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga.

Program menjadi salah satu agenda rutin yang digagas PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia melalui merek Federal Oil.

Market Development General Manager, Rommy Averdy Saat, menegaskan bahwa para mekanik memiliki peran penting dalam perjalanan dan pertumbuhan merek di Indonesia.

Baca Juga:

“Melalui program ini, kami ingin memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi para mekanik saat pulang kampung, sehingga mereka bisa merayakan Lebaran dengan lebih tenang,” ujarnya.

Tak hanya fokus pada mekanik, Federal Oil juga menghadirkan Posko Mudik bagi para pemudik di jalur Pantura.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Federal Oil  Mudik Gratis  Posko Federal Oil  Arus Mudik Lebaran 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp