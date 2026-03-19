Federal Oil Gelar Mudik Gratis dan Posko di Jalur Pantura

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut Lebaran 2026, Federal Oil kembali menggelar program tahunan yang ditujukan khusus bagi para mekanik bengkel rekanannya.

Tahun ini, ratusan mekanik bersama keluarga diberangkatkan pulang ke kampung halaman dari wilayah Jabodetabek, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka selama ini.

Pelepasan peserta mudik berlangsung pada Selasa, 18 Maret 2026 di Pool PO Bus Manhattan, Jakarta.

Suasana hangat dan penuh antusiasme saat para mekanik bersiap memulai perjalanan menuju kampung halaman, untuk merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga.

Program menjadi salah satu agenda rutin yang digagas PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia melalui merek Federal Oil.

Market Development General Manager, Rommy Averdy Saat, menegaskan bahwa para mekanik memiliki peran penting dalam perjalanan dan pertumbuhan merek di Indonesia.

“Melalui program ini, kami ingin memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi para mekanik saat pulang kampung, sehingga mereka bisa merayakan Lebaran dengan lebih tenang,” ujarnya.

Tak hanya fokus pada mekanik, Federal Oil juga menghadirkan Posko Mudik bagi para pemudik di jalur Pantura.