Federal Oil Kembali Menggelar Program Khusus yang Bikin Untung Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Merayakan tiga dekade eksistensinya, PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI) melalui lini merek Federal Oil menggelar kegiatan khusus untuk konsumen loyal mereka di seluruh nusantara.

Program khusus itu berlangsung mulai Agustus sampai November 2025 yang diperuntukkan bagi konsumen produk pelumas Federal Matic.

Di mana, pengguna motor matic berkesempatan mendapatkan pulsa sebesar Rp 5.000, untuk setiap pembelian produk Federal Matic di seluruh bengkel rekanan Federal Oil Center (FOC) bertanda khusus.

Sebagai catatan, program tidak dipungut biaya dan terbuka bagi konsumen yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Market Development General Manager PT. EMLI, Rommy Averdy Saat mengatakan mereka ingin meneruskan kampanye 'Pasti Makin Nyaman' untuk berbagi kebahagiaan dengan konsumen sebagai partner perjalanan bisnis mereka.

“Merayakan ulang tahun dan sejalan dengan kampanye Pasti Makin Nyaman, Federal Oil terus melakukan upaya dan inovasi dengan kembali menghadirkan program yang diperuntukkan bagi konsumen Federal Matic," kata Rommy dalam keterangannya, Jumat (22/8).

Program tersebut, tambah Rommy, melanjutkan kesuksesan program undian berhadiah nonton langsung Tim Gresini Racing di Jepang dan Malaysia yang berakhir pada Mei lalu.

"Kami berharap program konsumen yang diluncurkan pada bulan Agustus ini dapat meningkatkan loyalitas dari pengguna produk Federal Matic di tanah air, sekaligus memastikan konsumen mendapatkan produk yang terjamin kualitas dan keasliannya," terang Rommy.