Federal Oil Kembali Raih Superbrands Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - Federal Oil, pelumas dari PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia (EMLI) kembali membuktikan dominasinya dengan meraih Superbrands Award 2025.

Penghargaan bergengsi itu bukan kali pertama diraih. Selama hampir satu dekade terakhir, Federal Oil konsisten menjaga predikat Superbrand.

“Selama 37 tahun kami hadir di pasar pelumas Indonesia, dan penghargaan ini menjadi bukti nyata kepercayaan konsumen yang terus kami jaga,” ungkap Market Development General Manager PT. EMLI Rommy Averdy Saat, dalam keterangannya, Kamis (16/10).

Dia menambahkan apresiasi sekaligus menjadi penyemangat bagi tim Federal Oil untuk terus menghadirkan inovasi demi kenyamanan para pengendara.

Penghargaan Superbrands Award 2025 diberikan hanya ke merek-merek terbaik berdasarkan lima indikator utama: dominasi pasar, usia brand, niat baik, loyalitas konsumen, dan penerimaan pasar.

Proses seleksi dilakukan oleh lembaga riset independen The Nielsen Company Indonesia, melalui survei di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, hingga Makassar.

Tak berhenti di penghargaan, Federal Oil juga terus menjaga kedekatan dengan pengguna setianya lewat berbagai program menarik.

Salah satunya ialah kampanye “Pasti Makin Nyaman”, yang tahun ini hadir lewat program berhadiah pulsa bagi pengguna motor matic.