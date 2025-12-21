Federal Oil Peduli Bencana Hadir di Sumatera Utara

Minggu, 21 Desember 2025 – 11:30 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI), Federal Oil, menggelar program Federal Oil Peduli Bencana. Mereka turun langsung membantu masyarakat terdampak bencana alam di Sumatera Utara.

Melalui program tersebut, Federal Oil menyalurkan ratusan pakaian layak pakai kepada warga yang membutuhkan.

Tak hanya itu, Federal Oil juga memberikan layanan penggantian oli gratis, khususnya untuk kendaraan yang terendam banjir.

Aksi CSR dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak terkait serta komunitas lokal, agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

Kehadiran Federal Oil diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang tengah berjuang memulihkan aktivitas sehari-hari pascabencana.

“Kami percaya bahwa kepedulian adalah bagian dari nilai yang kami junjung tinggi. Melalui program ini, kami ingin hadir bukan hanya sebagai merek pelumas, tetapi juga sebagai mitra masyarakat,” kata Market Development General Manager PT EMLI, Rommy Averdy Saat, dalam keterangannya.

Bencana yang melanda Sumatera Utara sendiri berdampak cukup luas.

Ratusan korban jiwa dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah warga masih dinyatakan hilang.