Federal Oil Tutup Feders Gathering 2025 dengan Meriah dan Guyub

Minggu, 21 Desember 2025 – 15:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Federal Oil menutup rangkaian Feders Gathering 2025 bertajuk “Zona Nyaman” lewat acara puncak yang digelar di Langit Seduh Selatan, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12).

Penutupan menjadi titik akhir perjalanan Feders Gathering yang sepanjang tahun sukses menyambangi Surabaya, Semarang, dan Bandung.

Ratusan pengendara motor matic dari berbagai komunitas di Jabodetabek turut memadati lokasi.

Kehadiran mereka menjadikan acara sebagai salah satu ajang silaturahmi komunitas skutik paling ditunggu di penghujung tahun.

Suasana kebersamaan terasa sejak city ride melintasi sejumlah ikon Jakarta, berlanjut ke sesi sharing edukatif, hingga games yang mempererat keakraban antaranggota.

Keseruan makin lengkap dengan pembagian doorprize serta penghargaan bagi komunitas terbaik.

Tak sekadar berkumpul, Feders Gathering juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan pengetahuan seputar kenyamanan berkendara motor matic.

Market Development General Manager PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI), Rommy Averdy Saat, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme peserta.