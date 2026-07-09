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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Federasi Sepak Bola Portugal Umumkan Perpisahan dengan Roberto Martinez

Kamis, 09 Juli 2026 – 18:55 WIB
Federasi Sepak Bola Portugal Umumkan Perpisahan dengan Roberto Martinez - JPNN.COM
Pelatih Timnas Belgia Roberto Martinez. Foto: (Bein Sports)

jpnn.com, JAKARTA - Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) mengambil keputusan besar setelah kegagalan di Piala Dunia 2026. 

FPF resmi mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan Roberto Martinez, yang gagal membawa Portugal memenuhi ambisi menjadi juara dunia.

Pengumuman tersebut muncul tak lama setelah Portugal disingkirkan Spanyol dengan skor tipis 0-1 pada babak 16 besar.

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Kekalahan itu sekaligus mengakhiri era Martinez sebagai pelatih Selecao das Quinas.

Dalam pernyataan resminya, FPF memastikan hubungan kontrak dengan Martinez beserta seluruh staf kepelatihannya telah resmi diakhiri.

"Federasi Sepak Bola Portugal mengumumkan telah secara resmi mengakhiri hubungan kontrak dengan pelatih tim nasional Roberto Martinez serta staf kepelatihannya," demikian bunyi pernyataan FPF.

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Martinez mengaku menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. 

Pelatih berusia 52 tahun itu menilai dirinya gagal memenuhi target utama yang dibebankan sejak ditunjuk pada Januari 2023, yakni mempersembahkan gelar Piala Dunia untuk Portugal.

Federasi sepak bola Portugal (FPF) mengumumkan berpisah dengan pelatih Roberto Martinez, setelah Portugal gagal di Piala Dunia 2026.

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TAGS   federasi sepakbola portugal  Piala Dunia 2026  Roberto Martinez  Portugal 

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