Federico Barba Akhirnya Bicara soal Atmosfer Ramadan di Persib Bandung

jpnn.com - Bek asal Italia Federico Barba tengah menjalani pengalaman baru bersama Persib Bandung di BRI Super League 2025/26.

Selain beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Indonesia, Barba juga merasakan langsung dinamika kompetisi yang berlangsung saat bulan Ramadan.

Sebagai pemain yang berada di tim dengan mayoritas anggota beragama Islam, Barba mengaku harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang berlaku di skuad Maung Bandung.

Salah satu perubahan yang dirasakan adalah jadwal latihan yang digeser ke malam hari selama Ramadan.

Bagi Barba, penyesuaian itu dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap rekan setim sekaligus budaya klub.

"Kami hanya perlu mengubah waktu latihan, beradaptasi, atau seperti sekarang, kami menggelar latihan di waktu yang sama dengan jadwal pertandingan."

"Jadi bagi saya tidak ada yang berubah," ucap Barba.

Barba menilai perubahan waktu aktivitas tim bukan sesuatu yang menyulitkan.