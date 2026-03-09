Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Federico Barba Bongkar Kekuatan Persik Kediri, tapi Persib Bandung Punya Senjata Rahasia

Senin, 09 Maret 2026 – 10:15 WIB
Federico Barba Bongkar Kekuatan Persik Kediri, tapi Persib Bandung Punya Senjata Rahasia
Bek Persib Bandung Federico Barba. Foto: Persib.

jpnn.com - Bek tengah Persib Bandung Federico Barba memastikan timnya sudah menyiapkan diri untuk menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-25 BRI Super League Indonesia 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persik akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (9/3/2026) malam.

Barba menegaskan bahwa skuad Maung Bandung membawa ambisi besar untuk mengamankan tiga poin.

Pemain asal Italia itu menilai seluruh pemain kini memiliki motivasi berlipat demi menjaga momentum positif tim.

Meski demikian, Barba mengingatkan bahwa Persik Kediri bukan lawan yang mudah karena memiliki karakter permainan yang rapi, terutama dalam penguasaan bola.

"Kami memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan kali ini."

"Kami tahu apa yang mereka lakukan. Mereka adalah tim yang bagus dalam penguasaan bola," jelasnya.

Barba menambahkan peluang Persib meraih kemenangan makin terbuka setelah beberapa pemain penting kembali pulih dari cedera.



TAGS   Persib  Persib Bandung  Federico Barba  persik kediri  Persib vs Persik  Super League 
