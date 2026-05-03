Federico Barba Ogah Pikirkan Persija, Pilih Fokus Persib vs PSIM

jpnn.com, JAKARTA - Persib Bandung akan melakoni duel El Clasico Indonesia melawan Persija Jakarta. Namun, bek asing Federico Barba mengaku belum mau memikirkan laga tersebut.

Fokusnya cuma satu, menyapu bersih laga terdekat demi menjaga tahta Persib Bandung di puncak klasemen.

Barba menegaskan, laga melawan PSIM Yogyakarta di pekan ke-31 Super League 2025/2026 pada Senin (4/5/2026) jadi prioritas utama. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api itu disebutnya sebagai final pertama dari empat laga penentuan gelar.

"Kami hanya perlu memenangkan pertandingan demi pertandingan. Karena saat ini, pertandingan berikutnya adalah yang paling penting," ujar Barba dinukil dari laman klub.

"Saya tidak ingin terganggu dengan tiga laga setelahnya," katanya.

Barba menegaskan target Persib adalah menyapu bersih sisa laga. Dengan 69 poin dari 30 pertandingan, Persib memang masih memimpin klasemen. Namun bayang-bayang Borneo FC Samarinda yang memiliki poin sama membuat tekanan kian memuncak.

Baca Juga: Gustavo Almeida Bicara Soal Peluang Persija Jakarta Juara

Situasi ini memaksa Persib tampil tanpa cela. Barba menekankan, setiap laga kini ibarat hidup-mati.

"Kami butuh kemenangan di setiap pertandingan. Tidak ada pilihan lain," ujarnya.