Federico Barba: Sekarang Semua Pertandingan Adalah Final

Rabu, 15 April 2026 – 11:30 WIB
Pesepak bola Persib Bandung Sergio Castel Martinez (kiri) dan Federico Barba (kedua kiri) melakukan selebrasi setelah berhasil membobol gawang Bali United pada pertandingan lanjutan BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/4/2026). Persib Bandung berhasil mengalahkan Bali United dengan skor 3-2. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/agr

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung masih kukuh di puncak klasemen Super League 2025/2026.

Raihan kemenangan Persib atas Bali United 3-2 membawa Maung Bandung mengoleksi 64 poin.

Kemenangan itu juga membuat Persib menjaga jarak empat poin dengan Borneo FC yang berada di posisi kedua, dan sembilan angka Persija Jakarta di posisi ketiga.

Pemain Persib Bandung Federico Barba menekankan bahwa pentingnya menjaga momentum untuk tetap berada di puncak klasemen Super League.

"Kami sudah memainkan banyak pertandingan dan semuanya adalah final untuk tim ini. Kami semua bermain untuk sesuatu dan harus tangguh sampai akhir tujuan," kata Barba dalam laman I.League, Rabu (15/4).

Tambahan tiga poin dari Bali membuat persaingan juara menyisakan tujuh pertandingan lagi.

Persib akan melakoni laga tandang menghadapi Dewa United Banten FC, Senin (20/4).

"Ya, sekarang semua pertandingan adalah final. Jadi kami butuh tiga poin di semua pertandingan. Sekarang tim ini unggul di klasemen dan kami hanya memikirkan itu hal yang luar biasa," kata pemain asal Italia itu.

